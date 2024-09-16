Баян Алагузова провела дочери Алисе обряд "қырқынан шығару" (видео)

Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова провела обряд "қырқынан шығару" дочери Алисе. Кадры с первого праздника девочки появились в Instagram, передает NUR.KZ.

Море подарков и красивый стол, торт с милым оформлением в стиле сказки "Алиса в стране чудес", много пожеланий и цветов - обряд "қырқынан шығару" прошел в теплой и уютной обстановке. Кадры с праздника появились в аккаунте Меруерт Есен.

Счастливая мама Баян Алагузова собрала самых близких друзей и родных за одним дастарханом.

Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям гостей и пожелали девочке долгих и счастливых лет.

Напомним, в начале августа Баян Алагузова стала мамой в третий раз и раскрыла имя новорожденной - она нарекла девочку Алисой. Спустя 15 дней после появления на свет Алисы в семье Алагузовых родилась еще одна дочь - Алма. Недавно продюсер призналась, каково снова стать мамой в 50.