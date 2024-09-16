Баян Алагузова провела дочери Алисе обряд "қырқынан шығару" (видео)
Опубликовано:
Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова провела обряд "қырқынан шығару" дочери Алисе. Кадры с первого праздника девочки появились в Instagram, передает NUR.KZ.
Море подарков и красивый стол, торт с милым оформлением в стиле сказки "Алиса в стране чудес", много пожеланий и цветов - обряд "қырқынан шығару" прошел в теплой и уютной обстановке. Кадры с праздника появились в аккаунте Меруерт Есен.
Счастливая мама Баян Алагузова собрала самых близких друзей и родных за одним дастарханом.
Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям гостей и пожелали девочке долгих и счастливых лет.
Напомним, в начале августа Баян Алагузова стала мамой в третий раз и раскрыла имя новорожденной - она нарекла девочку Алисой. Спустя 15 дней после появления на свет Алисы в семье Алагузовых родилась еще одна дочь - Алма. Недавно продюсер призналась, каково снова стать мамой в 50.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161731-bayan-alaguzova-provela-docheri-alise-obryad-yr-ynan-shy-aru-video/