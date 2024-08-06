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Баян Алагузова раскрыла имя новорожденной дочери

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова с дочерью. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, которая накануне сообщила, что стала мамой в третий раз, рассказала, как назвала дочь – малышка получила имя Алиса, передает NUR.KZ.

Новость Алагузова раскрыла на своей Instagram-странице, опубликовав совместную фотографию с дочерью из детской комнаты в нежно-розовых тонах. Все вокруг было украшено шариками, а на одном из них можно разглядеть имя малышки.

"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", – коротко подписала публикацию Баян.

Напомним, накануне Баян Алагузова сообщила неожиданную новость - она стала матерью в третий раз. У продюсера вновь родилась дочь.

Сегодня стало известно о том, что знаменитую маму и ее ребенка выписали из родильного дома - их встретил супруг Баян Турсенгали Алагузов. Звезда поделилась первыми ощущениями после появления дочери на свет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145307-bayan-alaguzova-raskryla-imya-novorozhdennoy-docheri/

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