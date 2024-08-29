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"Теперь мы смотрим мультики": Баян Алагузова о переменах в жизни после рождения Алисы и Алмы

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова с дочерью. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, у которой недавно произошло пополнение в семье, рассказала, кто укладывает спать новорожденных малышек Алису и Алму, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале августа у 50-летней Баян Алагузовой родилась третья дочь Алиса. А спустя 15 дней - еще одна дочь Алма. Айсауле Бакытбек, старшая дочь продюсера, отреагировала на рождение младшей сестры.

Баян Алагузова показала, как изменилась жизнь в их семье с рождением малышек. На кадрах, которые счастливая мама выложила в сторис, видно, как Турсен Алагузов в маске держит на руках ребенка и убаюкивает его.

"Каждый вечер наш папа убаюкивает детишек. Смотрите наш контент нынешний... Теперь мы смотрим мультики", - рассказала продюсер.

Мы также писали, что Баян Алагузова поделилась ощущениями после выписки из роддома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2155032-teper-my-smotrim-multiki-bayan-alaguzova-o-peremenah-v-zhizni-posle-rozhdeniya-alisy-i-almy/

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