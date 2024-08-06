Выписавшаяся из роддома Баян Алагузова поделилась ощущениями после рождения ребенка (фото, видео)
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, которая накануне объявила о том, что стала матерью в третий раз, сообщила, что их с дочерью выписали из роддома, передает NUR.KZ.
Мать троих детей призналась, что сама не спала две ночи подряд.
"Странные, конечно, ощущения, будто тебе 20, и все только начинается", - поведала Баян Алагузова.
Сегодня маму с малышкой выписали из родильного дома - встречал их молодой папа, супруг Баян Турсенгали Алагузов. На выписку он приехал с цветами и шарами. Мужчине явно было непросто сдерживать эмоции, держа на руках маленькую дочь.
"Молодые родители с дочкой дома! Спасибо большое за ваши пожелания, мы счастливы", - заключила Баян.
Напомним, вчера Баян Алагузова неожиданно объявила о том, что у нее появился третий ребенок: теперь 50-летняя актриса и продюсер - мама трех дочерей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145253-vypisavshayasya-iz-roddoma-bayan-alaguzova-podelilas-oshchushcheniyami-posle-rozhdeniya-rebenka-foto-video/