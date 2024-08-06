Выписавшаяся из роддома Баян Алагузова поделилась ощущениями после рождения ребенка (фото, видео)

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, которая накануне объявила о том, что стала матерью в третий раз, сообщила, что их с дочерью выписали из роддома, передает NUR.KZ.

Мать троих детей призналась, что сама не спала две ночи подряд.

"Странные, конечно, ощущения, будто тебе 20, и все только начинается", - поведала Баян Алагузова.

Сегодня маму с малышкой выписали из родильного дома - встречал их молодой папа, супруг Баян Турсенгали Алагузов. На выписку он приехал с цветами и шарами. Мужчине явно было непросто сдерживать эмоции, держа на руках маленькую дочь.

"Молодые родители с дочкой дома! Спасибо большое за ваши пожелания, мы счастливы", - заключила Баян.

Сторис Баян Алагузовой. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Напомним, вчера Баян Алагузова неожиданно объявила о том, что у нее появился третий ребенок: теперь 50-летняя актриса и продюсер - мама трех дочерей.