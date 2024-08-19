"Мама теперь многодетная": Айсауле Бакытбек отреагировала на рождение еще одной сестры

Старшая дочь известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой прокомментировала рождение еще одной младшей сестры. Айсауле Бакытбек заявила, что ее мама теперь многодетная, передает NUR.KZ.

Напомним, 50-летняя Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери. Алма родилась на 15 дней позже своей сестры Алисы, что, конечно же, не могло не шокировать поклонников продюсера.

28-летняя Айсауле Бакытбек, старшая дочь Баян Алагузовой, прокомментировала в соцсети новость, которая удивила многих.

"Да, братья, у нас снова пополнение! Мама теперь многодетная официально! У меня родилась сестренка Алмуша!" - написала Айсауле в сторис, сделав репост публикации матери.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее Баян Алагузова рассказала, почему назвала третью дочь Алисой - это была ее давняя мечта.