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"Мама теперь многодетная": Айсауле Бакытбек отреагировала на рождение еще одной сестры

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек и Баян Алагузова
Айсауле Бакытбек и Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Старшая дочь известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой прокомментировала рождение еще одной младшей сестры. Айсауле Бакытбек заявила, что ее мама теперь многодетная, передает NUR.KZ.

Напомним, 50-летняя Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери. Алма родилась на 15 дней позже своей сестры Алисы, что, конечно же, не могло не шокировать поклонников продюсера.

28-летняя Айсауле Бакытбек, старшая дочь Баян Алагузовой, прокомментировала в соцсети новость, которая удивила многих.

"Да, братья, у нас снова пополнение! Мама теперь многодетная официально! У меня родилась сестренка Алмуша!" - написала Айсауле в сторис, сделав репост публикации матери.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее Баян Алагузова рассказала, почему назвала третью дочь Алисой - это была ее давняя мечта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150655-mama-teper-mnogodetnaya-aysaule-bakytbek-otreagirovala-na-rozhdenie-eshche-odnoy-sestry/

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