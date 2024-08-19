"Мама теперь многодетная": Айсауле Бакытбек отреагировала на рождение еще одной сестры
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Старшая дочь известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой прокомментировала рождение еще одной младшей сестры. Айсауле Бакытбек заявила, что ее мама теперь многодетная, передает NUR.KZ.
Напомним, 50-летняя Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери. Алма родилась на 15 дней позже своей сестры Алисы, что, конечно же, не могло не шокировать поклонников продюсера.
28-летняя Айсауле Бакытбек, старшая дочь Баян Алагузовой, прокомментировала в соцсети новость, которая удивила многих.
"Да, братья, у нас снова пополнение! Мама теперь многодетная официально! У меня родилась сестренка Алмуша!" - написала Айсауле в сторис, сделав репост публикации матери.
Ранее Баян Алагузова рассказала, почему назвала третью дочь Алисой - это была ее давняя мечта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150655-mama-teper-mnogodetnaya-aysaule-bakytbek-otreagirovala-na-rozhdenie-eshche-odnoy-sestry/