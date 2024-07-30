Камшыбек Кункабаев сенсационно завершил выступление на Олимпиаде-2024 после первого поединка

Лидер сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев сенсационно проиграл на старте олимпийских соревнований в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Бронзовый призер прошлой Олимпиады в Токио проводил схватку в весовой категории свыше 92 килограммов против испанца Айюба Гадфа. Соперник казахстанца является чемпионом Европы и бронзовым призером мирового первенства.

Кункабаев в первом раунде действовал осторожно и вынуждал испанского боксера идти в атаку и ошибаться. В концовке отрезка Гадфа нанес серию ударов, но победа здесь осталась за Камшыбеком - 3:2.

Во второй трехминутке соперник казахстанского спортсмена пытался пройти в корпус, но все завершалось неэффективными выпадами. Судьи отдали победу Айюбу Гадфа со счетом 4:1.

Все решалось в заключительном раунде, в котором сильнее оказался Кункабаев (4:1). Однако этого ему не хватило для итоговой победы. Суммарно трое из пяти судей отдали предпочтение Гадфа.

За путевку в полуфинал испанец поборется с армянским боксером Давидом Чалояном 2 августа в 00:50 по казахстанскому времени.

Ранее в четвертьфинал пробился Мухаммедсабыр Базарбайулы, который в весовой категории до 63,5 килограмма победил Чу Ен Лая из Китайского Тайбэя.

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