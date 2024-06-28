"Сладкий малыш": сын Макпал Исабековой умилил Сеть (видео)

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова посвятила трогательный пост своему сыну Теодору в день его рождения и разместила видео с ним в соцсети, передает NUR.KZ.

"С днем рождения сынок, любовь моя, наш первенец! Ты такое огромное счастье, спасибо, что ты есть, солнышко мое, мой сынок, мое сердце", - подписала Макпал милые кадры.

Малыша Теодора тепло поздравили в Сети, пожелав именинницу счастья и светлого пути.

"Пусть будет здоровым и счастливым!", "Пусть растет на радость большим и крепким джигитом", "Глазки такие красивые", "Сладкий малыш", - отметили комментаторы, в числе которых звездные коллеги Макпал.

Напомним, в феврале Макпал Исабекова сообщила, что станет мамой во второй раз. Певица рассказала, что выбрала имя для будущего ребенка. В конце мая беременная артистка попала в больницу, а позже успокоила фанатов и сказала, что ей стало лучше.