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"Все хорошо": попавшая в больницу Макпал Исабекова рассказала о состоянии здоровья

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, которая накануне сообщила фанатам, что попала в больницу, рассказала о состоянии своего здоровья и показала фото из палаты, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что беременную Макпал Исабекову госпитализировали. Это известие заставило поволноваться ее подписчиков.

Она поспешила успокоить своих фанатов и друзей. Артистка даже сделала селфи лежа в кровати в палате и заявила, что ей гораздо лучше. Она поблагодарила всех неравнодушных к ней людей.

"Поддерживающую терапию получаю. Все хорошо, сегодня лучше. Спасибо каждому, кто написал, предлагал помощь и просто за слова поддержки, спасибо. Вот фотоотчет", - написала она.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Недавно Макпал Исабекова призналась, почему ей сложно рассказывать о себе - "обнаженную" душу могут больно ранить, заявила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2105664-vse-horosho-popavshaya-v-bolnicu-makpal-isabekova-rasskazala-o-sostoyanii-zdorovya/

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