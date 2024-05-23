"Все хорошо": попавшая в больницу Макпал Исабекова рассказала о состоянии здоровья

Казахстанская певица Макпал Исабекова, которая накануне сообщила фанатам, что попала в больницу, рассказала о состоянии своего здоровья и показала фото из палаты, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что беременную Макпал Исабекову госпитализировали. Это известие заставило поволноваться ее подписчиков.

Она поспешила успокоить своих фанатов и друзей. Артистка даже сделала селфи лежа в кровати в палате и заявила, что ей гораздо лучше. Она поблагодарила всех неравнодушных к ней людей.

"Поддерживающую терапию получаю. Все хорошо, сегодня лучше. Спасибо каждому, кто написал, предлагал помощь и просто за слова поддержки, спасибо. Вот фотоотчет", - написала она.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Недавно Макпал Исабекова призналась, почему ей сложно рассказывать о себе - "обнаженную" душу могут больно ранить, заявила артистка.