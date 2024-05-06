"Оно не казахское": беременная Макпал Исабекова об имени будущего ребенка

Беременная вторым ребенком Макпал Исабекова провела рубрику "Вопрос-ответ" в Instagram и рассказала, что уже придумала имя для будущего малыша, передает NUR.KZ.

Поклонники спросили у певицы, какая реакция была у ее сына Теодора на грядущее прибавление в семействе.

"Теодор, кажется, еще не понял даже. Но он периодически подходит и целует меня в живот, как будто чувствует", - поделилась Исабекова.

Традиция Макпал называть детей иностранными именами, судя по всему, продолжится и в этот раз - еще один вопрос касался происхождения имени будущего ребенка.

"Имя я уже придумала, и оно не казахское. Оно древнееврейского происхождения, по одной из версий, но существует и в исламе, и в христианстве, кажется. Происходит от имени библейского героя", - рассказала исполнительница.

Сторис Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

О второй беременности Макпал Исабекова объявила в день всех влюбленных - 14 февраля. Впервые артистка стала мамой в июне 2022 года.