"Помолитесь за нас с дочей": беременная Макпал Исабекова попала в больницу
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Отечественная певица Макпал Исабекова, ожидающая второго малыша, попала в больницу. Она попросила подписчиков в соцсети помолиться за нее и ее будущего ребенка, передает NUR.KZ.
Макпал Исабекова старается ничего не скрывать от своих фанатов. На этот раз она встревожила их новостью - беременная певица попала в больницу.
"Я не рожаю. Мне рано. Положили в больницу с угрозой. Просто помолитесь за нас с дочей. Попросите, чтобы все было хорошо с ней и со мной. Врачи делают все необходимое в таких ситуациях. Все будет хорошо", - написала Макпал в сторис своего Instagram.
Ранее Макпал Исабекова рассказала о том, что выбрала имя будущему ребенку.
"Оно не казахское. Оно древнееврейского происхождения, по одной из версий, но существует и в исламе, и в христианстве, кажется", - заявила артистка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2104851-pomolites-za-nas-s-dochey-beremennaya-makpal-isabekova-popala-v-bolnicu/