"Есть невысказанные слова и чувства": Акбота Сейтмагамбет сделала признание в соцсети

Экс-солистка "КешYOU", исполнительница Акбота Сейтмагамбет сделала признание в соцсети - актриса намекнула на то, что имеет чувства, которые хранит в себе, передает NUR.KZ.

Разведенная Акбота Сейтмагамбет вновь заставила задуматься своих подписчиков относительно своей личной жизни. Ранее экс-супруга актера Даурена Айдаркулова высказалась насчет повторного брака. А также назвала качества будущего мужа.

"У меня есть невысказанные слова, чувства, все внутри", - подписала на этот раз Акбота свое фото в сторис, на котором сидит, улыбаясь в камеру.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скриншот: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, Акбота Сейтмагамбет кардинально сменила имидж и превратилась из брюнетки в блондинку. Мы писали также, что видео Акботы Сейтмагамбет с Ермеком Шынболатовым - актером, сыгравшем в нашумевшем фильме "Дәстүр" - обсудили в Сети.