"Есть невысказанные слова и чувства": Акбота Сейтмагамбет сделала признание в соцсети
Опубликовано:
Экс-солистка "КешYOU", исполнительница Акбота Сейтмагамбет сделала признание в соцсети - актриса намекнула на то, что имеет чувства, которые хранит в себе, передает NUR.KZ.
Разведенная Акбота Сейтмагамбет вновь заставила задуматься своих подписчиков относительно своей личной жизни. Ранее экс-супруга актера Даурена Айдаркулова высказалась насчет повторного брака. А также назвала качества будущего мужа.
"У меня есть невысказанные слова, чувства, все внутри", - подписала на этот раз Акбота свое фото в сторис, на котором сидит, улыбаясь в камеру.
Напомним, Акбота Сейтмагамбет кардинально сменила имидж и превратилась из брюнетки в блондинку. Мы писали также, что видео Акботы Сейтмагамбет с Ермеком Шынболатовым - актером, сыгравшем в нашумевшем фильме "Дәстүр" - обсудили в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2088893-est-nevyskazannye-slova-i-chuvstva-akbota-seytmagambet-sdelala-priznanie-v-sotsseti/