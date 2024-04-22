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"Есть невысказанные слова и чувства": Акбота Сейтмагамбет сделала признание в соцсети

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU", исполнительница Акбота Сейтмагамбет сделала признание в соцсети - актриса намекнула на то, что имеет чувства, которые хранит в себе, передает NUR.KZ.

Разведенная Акбота Сейтмагамбет вновь заставила задуматься своих подписчиков относительно своей личной жизни. Ранее экс-супруга актера Даурена Айдаркулова высказалась насчет повторного брака. А также назвала качества будущего мужа.

"У меня есть невысказанные слова, чувства, все внутри", - подписала на этот раз Акбота свое фото в сторис, на котором сидит, улыбаясь в камеру.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скриншот: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, Акбота Сейтмагамбет кардинально сменила имидж и превратилась из брюнетки в блондинку. Мы писали также, что видео Акботы Сейтмагамбет с Ермеком Шынболатовым - актером, сыгравшем в нашумевшем фильме "Дәстүр" - обсудили в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2088893-est-nevyskazannye-slova-i-chuvstva-akbota-seytmagambet-sdelala-priznanie-v-sotsseti/

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