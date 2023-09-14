"Пеший конному не попутчик": Акбота Сейтмагамбет высказалась о повторном браке
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Экс-солистка "КешYOU", певица и актриса Акбота Сейтмагамбет высказалась о повторном замужестве. Бывшая жена шоумена Даурена Айдаркулова дала откровенные ответы подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.
Акботу спросили, вышла бы она замуж за простого парня, если бы он любил ее от всего сердца.
"Простой или крутой, хороший или плохой, красивый или нет - все это становится лишь пустыми разговорами, если найдешь действительно своего человека, с которым комфортно. Тогда он будет казаться самым крутым и самым бесценным", - написала певица.
Любопытные подписчики также поинтересовались, нашла ли Акбота человека, которого хотела бы видеть в качестве спутника жизни.
"Все будет в свое время, полагаюсь на волю Всевышнего. А сейчас как говорится, пеший конному не попутчик", - отметила она.
Ранее мы писали, что экс-супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов вместе повели сына в первый класс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036547-peshiy-konnomu-ne-poputchik-akbota-seytmagambet-vyskazalas-o-povtornom-brake/