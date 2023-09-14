Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Пеший конному не попутчик": Акбота Сейтмагамбет высказалась о повторном браке

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU", певица и актриса Акбота Сейтмагамбет высказалась о повторном замужестве. Бывшая жена шоумена Даурена Айдаркулова дала откровенные ответы подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

Акботу спросили, вышла бы она замуж за простого парня, если бы он любил ее от всего сердца.

"Простой или крутой, хороший или плохой, красивый или нет - все это становится лишь пустыми разговорами, если найдешь действительно своего человека, с которым комфортно. Тогда он будет казаться самым крутым и самым бесценным", - написала певица.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скриншот: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Любопытные подписчики также поинтересовались, нашла ли Акбота человека, которого хотела бы видеть в качестве спутника жизни.

"Все будет в свое время, полагаюсь на волю Всевышнего. А сейчас как говорится, пеший конному не попутчик", - отметила она.

Ранее мы писали, что экс-супруги Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов вместе повели сына в первый класс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036547-peshiy-konnomu-ne-poputchik-akbota-seytmagambet-vyskazalas-o-povtornom-brake/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.