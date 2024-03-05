Из брюнетки в блондинку: Акбота Сейтмагамбет кардинально сменила имидж (фото)

Экс-солистка "КешYOU", певица и актриса Акбота Сейтмагамбет сменила имидж - она запечатлелась со светлыми волосами. Однако причину смены имиджа артистка пока не объяснила, передает NUR.KZ.

Совсем недавно актриса демонстрировала длинные, густые, черные волосы. Фанаты, увидев видео, отметили, что восхищены ее волосами.

Однако на этот раз Акбота показала в сторис, как кардинально сменился ее имидж. Роковая брюнетка появилась со светлыми локонами.

На фото актриса задорно смотрит в камеру своего телефона, делая селфи. Сейтмагамбет не объяснила причину перемен во внешности - остается только догадываться, связано ли это с новой ролью, или это веяние весны, когда каждая женщина хочет преобразиться.

Акбота Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Ранее Акбота Сейтмагамбет рассказала, какие качества ценит в мужчине. А недавно экс-солистка "КешYOU" примерила чувственный образ и восхитила фанатов.