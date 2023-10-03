"Тот, у кого слова сходятся с делом": Акбота Сейтмагамбет назвала качества будущего мужа

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет рассказала, за кого бы вышла замуж во второй раз. Она перечислила в соцсети качества будущего претендента на ее руку и сердце, передает NUR.KZ.

Акбота призналась, что хотела бы связать себя узами брака с человеком слова.

"Я бы хотела связать свою судьбу с тем, у кого слова сходятся с делом, ответственным, справедливым, имеющим свое мнение, вкус, а также хорошие намерения", - отметила она.

У Акботы спросили, как можно полюбить себя.

"Любовь к себе начинается с ответственности за самого себя. Твое настроение, жизнь, судьба, будешь ли ты счастив или несчастлив зависит от твоего собственного решения. Ничего не происходит с тобой просто так.

Ситуация не улучшится, если ты будешь убегать от себя и обвинять во всех своих несчастьях других. Главное, чтобы ты делал все ради довольства Аллаха. А окружащие люди лишь зеркалят твои намерения. Тот, кто нашел себя и полюбил, смотрит на мир другими глазами", - написала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, Акбота Сейтмагамбет и актер Даурен Айдаркулов официально развелись три года назад. У экс-супругов подрастают сын и дочь. 1 сентября этого года бывшие муж и жена вместе повели сына в первый класс.