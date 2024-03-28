"Хорошо смотрятся вместе": видео Акботы Сейтмагамбет с Ермеком Шынболатовым обсудили в Сети

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-солистка "КешYOU", запечатлелась с молодым актером Ермеком Шынболатовым. Коллеги работают над новым фильмом, передает NUR.KZ.

"Жизнь не прощает опозданий", - подписала Акбота видео.

На нем она запечатлена с коллегой по цеху Ермеком Шынболатовым - актером, сыгравшим главную роль в нашумевшем фильме Куаныша Бейсекова "Дәстүр". Недавно он рассказывал, что всерьез задумался женитьбе, отметив, что его избранница - хорошая девушка.

Акбота и Ермек заняты в новом проекте "Адал алаяқтар". Судя по указанной актрисой локации в сторис, съемки проходят в турецком городе Каш.

"Эталон красоты и нежности. Какая красивая, милая, нежная, чистая, трудно оторвать глаз от нее, даже нам, женщинам. А каково мужчинам, я даже не представляю. Я люблю эту девочку", "Кто знает, что между ними?", "Надеюсь, это не ее парень", "Хорошо смотрятся вместе", "Будь осторожнее, девочка", "Актер и актриса. Не надо создавать интригу", - прокомментировали подписчики.