"Мы пара": Аскар Ильясов официально подтвердил отношения с моделью Айей Шалкар
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Казахстанский актер Аскар Ильясов и Айя Шалкар являются парой. Звезда фильмов "Паралимпиец", "Нулевой пациент" в программе Revue News подтвердил свои отношения с моделью, передает NUR.KZ.
Возможные отношения молодых людей стали обсуждать в Казнете еще в феврале. Фанаты заявили, что надеются на красивую свадьбу.
Позже Айя подразнила представительниц прекрасного пола, показав полуобнаженного Аскара Ильясова.
Подписчики выразили уверенность, что у Аскара и Айи, если слухи окажутся правдой и они поженятся, родятся красивые дети.
Аскар Ильясов не стал скрывать свои отношения с моделью.
"Да, мы пара", - лаконично ответил он.
Однако не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как они познакомились. Пара вместе появилась на показе фильма "Поехавшая", прошедшего в рамках фестиваля российского кино в Казахстане. В кинокартине снимался Ильясов.
На вопрос, изменилось ли что-то в жизни актера, он ответил, что перемены постепенно происходят сами по себе без его усилий.
"Моя жизнь и так шаг за шагом меняется сама, я не хочу ее менять намеренно сам", - заявил актер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085788-my-para-askar-ilyasov-ofitsialno-podtverdil-otnosheniya-s-modelyu-ayey-shalkar/