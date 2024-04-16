"Мы пара": Аскар Ильясов официально подтвердил отношения с моделью Айей Шалкар

Казахстанский актер Аскар Ильясов и Айя Шалкар являются парой. Звезда фильмов "Паралимпиец", "Нулевой пациент" в программе Revue News подтвердил свои отношения с моделью, передает NUR.KZ.

Возможные отношения молодых людей стали обсуждать в Казнете еще в феврале. Фанаты заявили, что надеются на красивую свадьбу.

Позже Айя подразнила представительниц прекрасного пола, показав полуобнаженного Аскара Ильясова.

Подписчики выразили уверенность, что у Аскара и Айи, если слухи окажутся правдой и они поженятся, родятся красивые дети.

Аскар Ильясов не стал скрывать свои отношения с моделью.

"Да, мы пара", - лаконично ответил он.

Однако не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как они познакомились. Пара вместе появилась на показе фильма "Поехавшая", прошедшего в рамках фестиваля российского кино в Казахстане. В кинокартине снимался Ильясов.

На вопрос, изменилось ли что-то в жизни актера, он ответил, что перемены постепенно происходят сами по себе без его усилий.

"Моя жизнь и так шаг за шагом меняется сама, я не хочу ее менять намеренно сам", - заявил актер.