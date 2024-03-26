"Будут красивые дети": Айя Шалкар показала новое видео с Аскаром Ильясовым

Казахстанская художница и модель Айя Шалкар показала подписчикам в Instagram, как началась ее весна. Среди ярких кадров - видео с молодым человеком, актером Аскаром Ильясовым, передает NUR.KZ.

Серией весенних фото и видео Айя Шалкар порадовала поклонников своего творчества. Кадры, опубликованные в одном посте Instagram, получились максимально разноплановыми - там и Айя в национальной одежде, и ее кот в милом зеленом боди, и эффектные фото на документы, и украшения в национальном стиле, и повседневное селфи из лифта.

Завершила публикацию модель и художница видео длиной в пару секунд - на последнем слайде можно увидеть, как они с бойфрендом Аскаром Ильясовым отрабатывают навыки стрельбы из лука.

Подписчики девушки прокомментировали буквально каждый опубликованный кадр.

"Какая красота", "Этот парень скоро станет зятем", "Кот в боди - теперь я видел все", "Фото 3х4 - просто восторг, и все остальные тоже, конечно", "Ты - единственный человек, который даже в паспорте идеальный", "Какая пара! Какие же будут красивые дети, скорее всего, с небесно-голубыми глазами", - отметили в комментариях под публикацией.

В международный женский день Айя Шалкар публиковала фотографию полуобнаженного Аскара Ильясова.