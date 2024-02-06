"Не знаю, кого к кому ревновать": возможные отношения Айи Шалкар и Аскара Ильясова обсуждают в Казнете
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После дня рождения Айи Шалкар, который художница отметила в Алматы, в Казнете распространяются слухи о том, что девушка начала встречаться с казахстанским актером Аскаром Ильясовым, передает NUR.KZ.
"О, я не знала, что человек может быть настолько счастлив", - так Айя Шалкар подписала серию фотографий с празднования своего дня рождения в Алматы.
На кадрах можно заметить друзей Айи, среди которых дизайнеры и модели. В списке гостей была блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, а также популярный казахстанский актер Аскар Ильясов.
И если в карусели фотографий Айи молодой человек был запечатлен на общем фоне, то в историях Instagram приглашенных гостей было несколько кадров, на которых Шалкар и Ильясов обнимались.
Фанаты модели и актера начали спекулировать на тему их отношений. В социальной сети TikTok уже появились фан-аккаунты, которые выкладывают их совместные фото и видео.
"Мне кажется, что Аскар и Айя встречаются - часто вместе их вижу, ну в любых вариантах круто", "Даже не знаю, кого к кому ревновать", "Аскар и Айя - красивая приятная новая пара", "Сегодня не нашла нигде салфетки в магазинах. Видимо, мужчины все разобрали. Сил вам, что ли", - пишут поклонники в комментариях под постом именинницы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059359-ne-znayu-kogo-k-komu-revnovat-vozmozhnye-otnosheniya-ayi-shalkar-i-askara-ilyasova-obsuzhdayut-v-kaznete/