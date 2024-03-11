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Эзотерика

"Это вам подарок, девушки": Айя Шалкар показала полуобнаженного Аскара Ильясова (фото)

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Айя Шалкар и Аскар Ильясов
Айя Шалкар и Аскар Ильясов. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Казахстанская модель и художница Айя Шалкар, похоже, подтвердила факт отношений с Аскаром Ильясовым - она опубликовала фотографию полуобнаженного актера как "подарок девушкам", передает NUR.KZ.

Поздравить с Международным женским днем своих подписчиц в Instagram Айя Шалкар решила весьма неординарно. Она опубликовала селфи в зеркале, в отражении которого была не только она, но и актер Аскар Ильясов. 27-летний молодой человек был без рубашки - Айя сфотографировала, как он гладит одежду утюгом.

"Дорогие девушки! С праздником вас! Это мой подарок вам сегодня, от подружки подружкам", - со смехом подписала Instagram-историю модель. Судя по всему, таким образом она решила подтвердить циркулирующие слухи об их отношениях.

Сторис Айи Шалкар
Сторис Айи Шалкар. Скрин: instagram.com/aya_shalkar

Возможные отношения Шалкар и Ильясова в Казнете обсуждают уже второй месяц. Первые слухи появились в начале февраля, после празднования дня рождения Айи - в историях Instagram приглашенных гостей было несколько кадров, на которых модель и актер обнимались.

В конце месяца свой день рождения праздновал уже Аскар - на опубликованной им фотографии особо внимательные поклонники разглядели в отражении Айю Шалкар. В тот день девушка опубликовала снимок двух снежных барсов, которые ластились друг к другу, а снизу прикрепила напоминание из календаря на телефоне с надписью "Аскар Тау" - так называют Ильясова - и эмодзи с именинным тортиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2066244-eto-vam-podarok-devushki-ayya-shalkar-pokazala-poluobnazhennogo-askara-ilyasova-foto/

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