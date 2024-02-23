“Надеемся на самую красивую свадьбу”: фанаты Аскара Ильясова разглядели Айю Шалкар в отражении на фото

Казахстанский актер Аскар Ильясов накануне отпраздновал свой 28-й день рождения - фанаты предположили, что он провел его в компании художницы и модели Айи Шалкар, передает NUR.KZ.

Слухи об отношениях Аскара Ильясова и Айи Шалкар распространились после дня рождения художницы и модели - на некоторых кадрах с праздника можно было увидеть, как молодые люди обнимались и улыбались друг другу.

Теперь, когда настал праздник Аскара, Айя опубликовала Instagram-историю, которую можно трактовать как подтверждение слухов - на снимке два снежных барса ластятся друг к другу, а снизу девушка прикрепила напоминание из календаря на телефоне с надписью "Аскар Тау" - так называют Ильясова - и эмодзи с именинным тортиком.

Сторис Айи Шалкар. Скрин: instagram.com/aya_shalkar

Сам Аскар опубликовал в Instagram фотографию, на которой поклонники разглядели Айю в отражении.

"Ну-ка, что же мне приготовили мои 28", - подписал публикацию актер.

Поклонники оставили множество добрых пожеланий и обсудили их отношения с Шалкар.

"Кто еще видит Айю в отражении?", "Аскар тау и отражающаяся Айя, счастья Вам, успехов в карьере, личной жизни и удачи во всем", "Берегите Айю! Она у Вас просто бриллиант! Она очень интеллигентная, красивая, статная, очень чистая, как и ее глаза", "Какие прекрасные новости, что вы вместе с Айечкой! Счастья вам, Аскар", "Надеемся увидеть в этом году самую красивую свадьбу", - написали в комментариях.