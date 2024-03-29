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Эзотерика

"За девочкой": Ерке рассказала о причине их с RaiM романтической поездки в Стамбул (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Кадр из видео: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о цели их с мужем визита в Стамбул. Она призналась, что вместе с RaiM запланировали третьего ребенка - девочку, передает NUR.KZ.

На днях Ерке и RaiM улетели без детей в Турцию. После они поделились романтическими кадрами из Стамбула. Пара продолжает наслаждаться обществом друг друга, гуляя по историческим местам Стамбула, посещая торговые центры и отдыхая в роскошном отеле.

В сторис Ерке можно увидеть милые кадры, как они, находясь на территории одного из дворцов турецких султанов, поправляют друг другу одежду, а после обнимаются. Смотря в камеру, супруги держатся за руки и улыбаются.

Ерке, гуляя по торговому центру, сделала фото брендовых сумочек.

"Мы приехали в Стамбул, чтобы запланировать девочку, которая будет носить мои сумки", - написала Ерке, добавив смайлики в виде сложенных в молитве ладоней и улыбки.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в ноябре прошлого года певица родила второго сына. Она также говорила, что на этом не остановится, а планирует родить девочку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2075385-za-devochkoy-erke-rasskazala-o-prichine-ih-s-raim-romanticheskoy-poezdki-v-stambul-video/

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