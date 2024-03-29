"За девочкой": Ерке рассказала о причине их с RaiM романтической поездки в Стамбул (видео)
Опубликовано:
Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о цели их с мужем визита в Стамбул. Она призналась, что вместе с RaiM запланировали третьего ребенка - девочку, передает NUR.KZ.
На днях Ерке и RaiM улетели без детей в Турцию. После они поделились романтическими кадрами из Стамбула. Пара продолжает наслаждаться обществом друг друга, гуляя по историческим местам Стамбула, посещая торговые центры и отдыхая в роскошном отеле.
В сторис Ерке можно увидеть милые кадры, как они, находясь на территории одного из дворцов турецких султанов, поправляют друг другу одежду, а после обнимаются. Смотря в камеру, супруги держатся за руки и улыбаются.
Ерке, гуляя по торговому центру, сделала фото брендовых сумочек.
"Мы приехали в Стамбул, чтобы запланировать девочку, которая будет носить мои сумки", - написала Ерке, добавив смайлики в виде сложенных в молитве ладоней и улыбки.
Напомним, в ноябре прошлого года певица родила второго сына. Она также говорила, что на этом не остановится, а планирует родить девочку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2075385-za-devochkoy-erke-rasskazala-o-prichine-ih-s-raim-romanticheskoy-poezdki-v-stambul-video/