Ставшая мамой во второй раз 39-летняя Ерке Есмахан заговорила о третьем ребенке
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39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно родившая второго сына, заявила в соцсети, что не собирается останавливаться на этом и не против родить дочь, передает NUR.KZ.
23 ноября стало известно, что Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. А ее супруг Raim впервые обрел статус отца и рассекретил имя сына. Для первенца он сделал детскую комнату своими руками.
Ерке отметила, что ее "мамские будни" идут своим чередом. Она полностью занята малышом, но не забывает и о своей фигуре.
"Постепенно прихожу в форму. Минус 10 кг. Теперь начну массаж и прочее. Собираюсь 40 дней делать дома то, что вздумается", - написала Ерке.
Певица поблагодарила персонал роддома, а также сделала неожиданное заявление.
"Даст Бог, буду рожать здесь девочку", - отметила она.
Недавно Ерке рассказала, что подарил ей Raim на 39-летие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048943-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-39-letnyaya-erke-esmahan-zagovorila-o-tretem-rebenke/