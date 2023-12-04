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Ставшая мамой во второй раз 39-летняя Ерке Есмахан заговорила о третьем ребенке

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Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно родившая второго сына, заявила в соцсети, что не собирается останавливаться на этом и не против родить дочь, передает NUR.KZ.

23 ноября стало известно, что Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. А ее супруг Raim впервые обрел статус отца и рассекретил имя сына. Для первенца он сделал детскую комнату своими руками.

Ерке отметила, что ее "мамские будни" идут своим чередом. Она полностью занята малышом, но не забывает и о своей фигуре.

"Постепенно прихожу в форму. Минус 10 кг. Теперь начну массаж и прочее. Собираюсь 40 дней делать дома то, что вздумается", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Певица поблагодарила персонал роддома, а также сделала неожиданное заявление.

"Даст Бог, буду рожать здесь девочку", - отметила она.

Недавно Ерке рассказала, что подарил ей Raim на 39-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048943-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-39-letnyaya-erke-esmahan-zagovorila-o-tretem-rebenke/

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