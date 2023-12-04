Ставшая мамой во второй раз 39-летняя Ерке Есмахан заговорила о третьем ребенке

39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно родившая второго сына, заявила в соцсети, что не собирается останавливаться на этом и не против родить дочь, передает NUR.KZ.

23 ноября стало известно, что Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. А ее супруг Raim впервые обрел статус отца и рассекретил имя сына. Для первенца он сделал детскую комнату своими руками.

Ерке отметила, что ее "мамские будни" идут своим чередом. Она полностью занята малышом, но не забывает и о своей фигуре.

"Постепенно прихожу в форму. Минус 10 кг. Теперь начну массаж и прочее. Собираюсь 40 дней делать дома то, что вздумается", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Певица поблагодарила персонал роддома, а также сделала неожиданное заявление.

"Даст Бог, буду рожать здесь девочку", - отметила она.

Недавно Ерке рассказала, что подарил ей Raim на 39-летие.