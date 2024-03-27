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Рестораны, музеи, катеры: Ерке Есмахан и RaiM поделились романтическими кадрами из Стамбула

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RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанские артисты Ерке Есмахан и RaiM продолжают делиться фотографиями и видео с отпуска в Стамбуле - супруги отправились туда вдвоем, без детей, передает NUR.KZ.

Ерке и Райым продолжают наслаждаться красотами турецкого Стамбула. Исполнительница хита "Еркелей берем" любовно собирает яркие моменты в короткие видео и публикует их в Instagram-сторис.

Накануне музыканты прогулялись по городу, отведали вкусной местной еды, а также посетили дворец Бейлербей - летнюю резиденцию султанов Османской империи на азиатском берегу Босфора.

Кроме этого, пара прокатилась на катере, после чего Ерке и Райым полюбовались видами Стамбула, нежно обнимая друг друга.

Накануне мы писали, что в отпуск Ерке Есмахан и RaiM улетели только вдвоем - детей пара оставила в Уральске с бабушками и дедушками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073855-restorany-muzei-katery-erke-esmahan-i-raim-podelilis-romanticheskimi-kadrami-iz-stambula/

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