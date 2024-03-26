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"Девочка будет у вас": Макпал Исабекова показала округлившийся живот и умилила фанатов

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, ожидающая второго малыша, вызвала умиление и восторг у читательской аудитории в Instagram, разместив свежее видео, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале Макпал Исабекова объявила, что скоро станет мамой во второй раз. Она рассказала, что переехала к мужу в Шымкент. Отметим, что у артистки подрастает сын.

Беременная Макпал разместила новое видео на своей страничке в соцсети. Она отметила, что наслаждается теплой и солнечной погодой.

"Так легко жить эту жизнь, если уметь благодарить за каждый день небеса... Обнимаю каждого из вас и желаю любви в сердце и гармонии в душе", - написала певица, показав округлившийся живот.

Пользователи соцсети усыпали видео "красными сердечками" и даже попытались предугадать, кто же родится у Макпал.

"Легкой беременности и легких родов, Макпал", "Красивая", "Сердце мое, будь здорова", "Как же украшает женщину беременность", "Отлично выглядите", "Рада за вас", "Вам теперь девочку надо", "Девочка будет у вас 100%", - отметили поклонники ее творчества.

Ранее Макпал Исабекова порассуждала о семейной жизни и карьере. В день своего рождения исполнительница презентовала новую песню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073168-devochka-budet-u-vas-makpal-isabekova-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-i-umilila-fanatov/

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