"Муж забрал нас": ожидающая второго малыша Макпал Исабекова переехала с сыном в Шымкент

Казахстанская певица Макпал Исабекова, ожидающая второго малыша, рассказала, что она почти на пятом месяце беременности и сейчас живет с мужем и сыном в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Недавно Макпал Исабекова сообщила о второй беременности. Певица решила устроить рубрику "вопрос-ответ" и пообщаться со своими подписчиками. У Макпал поинтересовались, планировала ли она беременность и как восприняла новость.

"Я не ждала этого. Конечно, хотела, чтобы у моего сына был брат или сестра. Я и сама не собиралась останавливаться на одном ребенке, но думала, что буду планировать беременность, когда Теодор немного подрастет, хотя бы ему исполнится 3 года. Но у Всевышнего свои планы. Конечно же, я обрадовалась, когда узнала", - ответила она.

Макпал также рассказала, как отреагировал ее супруг, узнав о ее беременности.

"Муж не проверил своим глазам, когда я показала ему тест, но улыбался улыбкой радости и такого робкого счастья, пока мы обсуждали, как так вышло", - призналась артистка.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Молодая мама отметила, что сейчас у нее нет няни и смотреть за малышом будучи беременной, конечно же, непросто.

"Муж забрал нас в Шымкент, так хоть я не одна совсем", - рассказала она.