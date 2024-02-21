"Ждала этого 5 лет": Макпал Исабекова презентовала новую песню в день своего рождения

Казахстанская певица Макпал Исабекова сегодня, 21 февраля, отмечает 40-летие. В честь своего юбилея Макпал презентовала новую песню и порадовала фанатов, передает NUR.KZ.

Макпал сдержала свое обещание - презентовала новую песню в день своего рождения, который, как призналась, решила не отмечать.

"Я ждала этого целых 5 лет! Мне очень боязно", - не стала скрывать своего волнения артистка.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Макпал опубликовала отрывок песни в Instagram, отметив, что ее можно услышать на всех музыкальных площадках. Певица выразила надежду на то, что не зря ждала этого события 5 лет.

"С днем рождения меня и приятного прослушивания вам мои любимые. "Оралшы" Makpal, на всех площадках", - написала она.

"Вау, самый роскошный бархатный голос Казахстана. С днем рождения, дорогуша", "Классная песня, не нужно было ждать 5 лет", "Макпал, вы классная, не переставайте петь и творить", "Наконец-то. С возвращением!", "Эта песня дойдет от сердца к сердцу", - высказали свое восхищение фанаты.

Недавно стало известно о второй беременности Макпал Исабековой. Певица рассказала, что переехала к мужу в Шымкент. Ее коллега Дильназ Ахмадиева в новом интервью объяснила, почему они больше не дружат.