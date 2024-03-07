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"Мечтала об этом лет 5 назад": Макпал Исабекова о семейной жизни и желании вернуться на сцену

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Беременная вторым ребенком Макпал Исабекова порассуждала о семейной жизни и карьере. 40-летняя певица поделилась, что ее посещают мысли о возвращении на сцену, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова наслаждается семейной жизнью в Шымкенте - туда она переехала вслед за своим супругом. Они воспитывают сына Тео, которому скоро исполнится два года. Семью скоро ждет пополнение - в День всех влюбленных певица сообщила о беременности.

Рассуждая о семье и карьере в Instagram-историях во время приготовления ужина и времяпрепровождения с ребенком, Макпал призналась - о такой жизни мечтала уже давно. Однако, ее голову посещают и другие мысли.

"Не зря говорят, человек не может быть полностью удовлетворенным. Нам всегда кажется мало, мы всегда хотим чего-то еще. Вот если так подумать, тот вайб, в котором я живу, даже вот с этой дощечкой и размороженным мясом и смотрящим мультик сыном, - это то, о чем я мечтала лет пять назад. Вот такая жизнь - быть мамой, быть беременной, готовить ужин для семьи.

Сейчас у меня это есть, и имея это, я уже думаю: шоу, танцы, сцена, кино. Мне хочется туда. И когда я ловлю себя на этих мыслях, мне, с одной стороны, становится стыдно, а с другой - я благодарна себе за то, что я осознаю эти моменты. Я верю, что всему свое время. И бежать за чем-то - это, как минимум, энергозатратно, а в масштабе это лишает нас радости сегодняшнего момента", - сказала исполнительница.

Однако, и в декрете Макпал Исабекова без дела не сидит - в свой день рождения она выпустила первую за пять лет сольную песню, а также представила видеоклип на нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064976-mechtala-ob-etom-let-5-nazad-makpal-isabekova-o-semeynoy-zhizni-i-zhelanii-vernutsya-na-stsenu/

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