Нурболат Канай после землетрясений в Алматы решил временно переехать в другой город
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Казахстанский артист Нурболат Канай признался в соцсети, что всерьез задумался о временном переезде из Алматы после произошедших на этой неделе землетрясений, передает NUR.KZ.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. 6 марта ранним утром алматинцы вновь почувствовали подземные толчки.
"Сейчас некоторые алматинцы, напуганные случившимся, в целях безопасности переезжают в другие города. Я тоже начал задумываться об этом. Думаю, может, поживу в другом городе временно, 2-3 месяца. 4 города я рассматриваю, голосуйте, в какой лучше город мне лучше переехать", - отметил Канай.
Нурболат предложил подписчикам на выбор четыре города - Астану, Атырау, Шымкент и Актобе. Именно их он рассматривает как новую локацию для проживания.
Пользователи соцсети выбрали Атырау и Шымкент.
"Если поеду в Атырау, то это мой родной город, мне будет там хорошо, свободно. Но, мне кажется, что я буду избалован комфортом.
Если перееду в Шымкент, то наверняка будут разговоры, мол его жена перетянула. Ну это, конечно, шутка. Там тоже будет хорошо. Что скажете, жители Атырау и Шымкента?" - спросил он.
Певец также подписал кадры.
"Алматы, вернусь к тебе, когда ты перестанешь сердиться", - гласит подпись.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065072-nurbolat-kanay-posle-zemletryaseniy-v-almaty-reshil-vremenno-pereehat-v-drugoy-gorod/