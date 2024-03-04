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Эзотерика

"Меня до сих пор трясет": как казахстанские звезды среагировали на землетрясение

Опубликовано:

Асель Сагатова, Ерке Есмахан, Айсауле Бакытбек
Асель Сагатова, Ерке Есмахан, Айсауле Бакытбек. Фото: instagram/ @asselsagatova, @erke_esmahan, @aissaulebakytbek

Сильное землетрясение, произошедшее в Алматы, застало врасплох и казахстанских знаменитостей. Актеры, музыканты и блогеры поделились своей реакцией на подземные толчки, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова

Казахстанская актриса во время землетрясения была на съемках - объектив запечатлел реакцию Сагатовой на первые толчки. На кадрах видно, как Асель повторяла текст, который нужно было проговорить на камеру, однако происшествие изменило планы.

"Меня до сих пор трясет", - написала артистка, опубликовав видео в историях Instagram.

Ерке Есмахан

Исполнительница хита "Қайда" встретила землетрясение за чаепитием в своей квартире, расположенной на девятом этаже. Судя по всему, певица решила остаться дома и не выходить на улицу.

"Пусть Всевышний убережет нас от бед. Живем на 9 этаже, очень сильно почувствовали. Сидели за столом, пили чай, и он начал трястись. Кроме молитв, больше ничего не могли произнести", - написала Есмахан.

Айсауле Бакытбек

Автор популярного инстаблога и интервьюер показала фотографию одной из комнат в своей квартире - на стене образовалась большая трещина.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Дина Тасбулатова

Звезда сериала "Золотая Орда" также показала разрушения у себя дома.

"Дубль 2. Упала та же картина и ваза с цветами", - написала актриса, приложив фотографию урона.

Сторис Дины Тасбулатовой
Сторис Дины Тасбулатовой. Скрин: instagram.com/dina_tasbulatova

Асель Аскар

Актриса, блогер и телеведущая рассказала, что занималась своими делами по дому, и в один момент начали шататься люстры и шкафы.

"Я испугалась. Мне кажется, не 5,4 (ощутимость землетрясения - прим. ред.), мне кажется, было больше, потому что сильнее, чем в прошлый раз было", - высказалась Асель.

Нагима Настевич

Блогерша опубликовала историю в Instagram из машины - она поделилась своими эмоциями от пережитого.

"Это было настолько ужасно - первое землетрясение я провела в кафе на 2 этаже, а сейчас я провела его впервые на 6 этаже. Я сижу, значит, на диване и чувствую, как что-то начинает потряхивать, какая-то вибрация снизу, как будто под тобой проезжает поезд. А потом такой резкий "бабах", я чувствую, что дом тряхануло, и все.

Мы после первого землетрясения собрали все документы - у нас документы, киса, мы все сидим. Это ужасно, ребята", - рассказала Настевич.

Во время январского землетрясения в Алматы представители казахстанского шоу-бизнеса выбегали на улицу в шортах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2064345-menya-do-sih-por-tryaset-kak-kazahstanskie-zvezdy-sreagirovali-na-zemletryasenie/

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