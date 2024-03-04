"Меня до сих пор трясет": как казахстанские звезды среагировали на землетрясение
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Сильное землетрясение, произошедшее в Алматы, застало врасплох и казахстанских знаменитостей. Актеры, музыканты и блогеры поделились своей реакцией на подземные толчки, передает NUR.KZ.
Асель Сагатова
Казахстанская актриса во время землетрясения была на съемках - объектив запечатлел реакцию Сагатовой на первые толчки. На кадрах видно, как Асель повторяла текст, который нужно было проговорить на камеру, однако происшествие изменило планы.
"Меня до сих пор трясет", - написала артистка, опубликовав видео в историях Instagram.
Ерке Есмахан
Исполнительница хита "Қайда" встретила землетрясение за чаепитием в своей квартире, расположенной на девятом этаже. Судя по всему, певица решила остаться дома и не выходить на улицу.
"Пусть Всевышний убережет нас от бед. Живем на 9 этаже, очень сильно почувствовали. Сидели за столом, пили чай, и он начал трястись. Кроме молитв, больше ничего не могли произнести", - написала Есмахан.
Айсауле Бакытбек
Автор популярного инстаблога и интервьюер показала фотографию одной из комнат в своей квартире - на стене образовалась большая трещина.
Дина Тасбулатова
Звезда сериала "Золотая Орда" также показала разрушения у себя дома.
"Дубль 2. Упала та же картина и ваза с цветами", - написала актриса, приложив фотографию урона.
Асель Аскар
Актриса, блогер и телеведущая рассказала, что занималась своими делами по дому, и в один момент начали шататься люстры и шкафы.
"Я испугалась. Мне кажется, не 5,4 (ощутимость землетрясения - прим. ред.), мне кажется, было больше, потому что сильнее, чем в прошлый раз было", - высказалась Асель.
Нагима Настевич
Блогерша опубликовала историю в Instagram из машины - она поделилась своими эмоциями от пережитого.
"Это было настолько ужасно - первое землетрясение я провела в кафе на 2 этаже, а сейчас я провела его впервые на 6 этаже. Я сижу, значит, на диване и чувствую, как что-то начинает потряхивать, какая-то вибрация снизу, как будто под тобой проезжает поезд. А потом такой резкий "бабах", я чувствую, что дом тряхануло, и все.
Мы после первого землетрясения собрали все документы - у нас документы, киса, мы все сидим. Это ужасно, ребята", - рассказала Настевич.
Во время январского землетрясения в Алматы представители казахстанского шоу-бизнеса выбегали на улицу в шортах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2064345-menya-do-sih-por-tryaset-kak-kazahstanskie-zvezdy-sreagirovali-na-zemletryasenie/