"Невозможно жить в страхе": Мадлен поделилась эмоциями после утреннего землетрясения

Подземные толчки, которые ощутили алматинцы ранним утром, застали врасплох и Мадину Мамадалиеву, известную как Мадлен. Испуганная блогерша поделилась эмоциями в историях Instagram, передает NUR.KZ.

Раннее утро у Мадлен, как и у многих алматинцев, прошло неспокойно - девушку разбудило землетрясение. Ее испугал некий хруст - она подумала, что это чьи-то шаги, а оказалось, что это толчки.

"Во сне мне снилась сирена - для меня это самое страшное. И я проснулась и поняла - землетрясение. Смотрю на люстру, а она зашаталась. И я думаю - все. Вниз бежать мне нельзя, у меня высокий этаж, лифт нельзя использовать. Просто лежу в шоке вот так вот", - рассказала блогерша сразу после первых подземных толчков.

Продолжив мысль, Мадлен высказала мнение о том, что во время сна переживать землетрясение куда страшнее.

"Днем ты все равно умыт, одет, возможно, ты где-то в пути. А ночью ты спишь. Это так по психике бьет. Скоро очередь к психотерапевтам будет еще больше забита. Невозможно так в страхе жить, спать... И так тяжело уснуть, постоянно быть наготове бежать", - заключила испуганная Мамадалиева.

Отметим, по предварительной информации, представленной в ДЧС, землетрясение произошло в 05:09. Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

Еще одно землетрясение произошло 4 марта - мы рассказывали, как казахстанские звезды среагировали на подземные толчки.