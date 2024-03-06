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Казахстанский артист получил травму при землетрясении в Алматы (фото)

Опубликовано:

Куаныш Курманбаев и Карлыгаш Мырзагельдиева
Куаныш Курманбаев и Карлыгаш Мырзагельдиева. Фото: instagram.com/kuanysh_kurmanbayev

Казахстанский композитор и певец Куаныш Курманбаев получил травму во время произошедшего 4 марта в Алматы сильного землетрясения. Об этом в соцсети рассказала его супруга, передает NUR.KZ.

Супругов Куаныша Курманбаева и Карлыгаш Мырзагельдиеву зрители видят вместе на сцене и наслаждаются их дуэтом.

Карлыгаш, которая также является заботливой матерью, не смогла сдержать эмоций после сильного землетрясения - она отметила, что семья уже готова к переезду в частный дом. Певица также сообщила, что ее муж травмировал ногу.

Сторис Карлыгаш Мырзагельдиевой
Сторис Карлыгаш Мырзагельдиевой. Скрин: instagram.com/kuanysh_karlygash

Карлыгаш показала кадры, снятые в больнице.

"При землетрясении получил травму. Думали, что просто ушиб, но оказалось, что нет. Трещина", - написала она.

Сторис Карлыгаш Мырзагельдиевой
Сторис Карлыгаш Мырзагельдиевой. Скрин: instagram.com/kuanysh_karlygash

Отметим, что сегодня, 6 марта, алматинцы вновь почувствовали землетрясение - толчки были зафиксированы ранним утром. Блогер Малден призналась, что "невозможно жить в постоянном страхе". А Мадина Садвакасова приобрела недвижимость в Кызылорде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2064799-kazahstanskiy-artist-poluchil-travmu-pri-zemletryasenii-v-almaty-foto/

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