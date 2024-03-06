Казахстанский артист получил травму при землетрясении в Алматы (фото)

Казахстанский композитор и певец Куаныш Курманбаев получил травму во время произошедшего 4 марта в Алматы сильного землетрясения. Об этом в соцсети рассказала его супруга, передает NUR.KZ.

Супругов Куаныша Курманбаева и Карлыгаш Мырзагельдиеву зрители видят вместе на сцене и наслаждаются их дуэтом.

Карлыгаш, которая также является заботливой матерью, не смогла сдержать эмоций после сильного землетрясения - она отметила, что семья уже готова к переезду в частный дом. Певица также сообщила, что ее муж травмировал ногу.

Сторис Карлыгаш Мырзагельдиевой. Скрин: instagram.com/kuanysh_karlygash

Карлыгаш показала кадры, снятые в больнице.

"При землетрясении получил травму. Думали, что просто ушиб, но оказалось, что нет. Трещина", - написала она.

Сторис Карлыгаш Мырзагельдиевой. Скрин: instagram.com/kuanysh_karlygash

Отметим, что сегодня, 6 марта, алматинцы вновь почувствовали землетрясение - толчки были зафиксированы ранним утром. Блогер Малден призналась, что "невозможно жить в постоянном страхе". А Мадина Садвакасова приобрела недвижимость в Кызылорде.