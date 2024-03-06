"Землетрясение сильно напугало": Мадина Садвакасова сообщила о покупке дома в Кызылорде

Казахстанская певица Мадина Садвакасова рассказала о пережитых эмоциях и страхе за родных и близких после произошедшего землетрясения в Алматы. Артистка также сообщила, что купила дом в Кызылорде, где выросла, передает NUR.KZ.

Напомним, в понедельник, 4 марта, алматинцы почувствовали сильное землетрясение. А сегодня ранним утром вновь были подземные толчки.

Певица Мадина Садвакасова, которая была в отъезде, призналась, что переживала за родных.

"Землетрясение меня сильно напугало. Я думала о ребенке, родителях, близких, друзьях, обо всех, живущих в Алматы. Вчера весь день сидела на телефоне.

Честно признаюсь, когда ты далеко, а твои близкие в Алматы, где происходит землетрясение, тебе хуже во сто крат. Пусть Бог хранит наш Алматы и алматинцев", - написала она.

Чуть позже Мадина сообщила радостную весть - она приобрела недвижимость в Кызылорде.

"Я купила дом в Кызылорде!" - отметила она.

Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Напомним, Ерке Есмахан и Raim, живущие в многоэтажке, после землетрясения поспешили с покупкой виллы в Алматы.

Ранее мы писали, как казахстанские звезды среагировали на землетрясение. Айсауле Бакытбек рассказала, как вела себя во время чрезвычайной ситуации. Блогерша Мадлен призналась, что была сильно испугана.