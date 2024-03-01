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30 лет независимости Казахстана

"Беременность украшает": Макпал Исабекова представила видео на новую песню авторства Мади Рымбаева

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Скрин: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекова опубликовала в Instagram новый видеоклип на песню "Оралшы". Трек на казахском языке стал первым сольным релизом певицы за пять лет, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе Макпал Исабекова выпустила первую за пять лет сольную песню - релиз был приурочен к дню рождения артистки. Трек на казахском языке получил название "Оралшы" - его написали Мади Рымбаев и Kyle Ruh.

Теперь песня получила визуализацию - певица показала фанатам атмосферное видео в Instagram. На кадрах Макпал предстала в нежном образе - шелковом серебристом платье и боа.

Поклонники, соскучившиеся по новой музыке от любимой певицы, похвалили и песню, и визуал.

"Какая же Вы красивая, нежная, талантливая, одним словом, Вы - супер", "Так похорошела, нравится голос... поздравляю с новой песней", "Макпал! Безумно нежная и красивая, эта беременность вас по-особому украшает", - отметили в комментариях.

В День всех влюбленных Исабекова объявила, что станет мамой во второй раз. Накануне исполнительница хита "Бесконечность" рассказала, что придумала имя для малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2063944-beremennost-ukrashaet-makpal-isabekova-predstavila-video-na-novuyu-pesnyu-avtorstva-madi-rymbaeva/

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