"Вырезали сухожилие и пришили в колено": Лера Кудрявцева показала ногу после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла новые подробности восстановления после травмы ноги в своем Telegram-канале, сопроводив историю фотографиями, передает NUR.KZ.

"Как оказалось, связка у меня была уже когда-то надорвана. Возможно, много лет назад. Поэтому неудачное движение, и она порвалась совсем", - рассказала Кудрявцева о полученной травме.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги. Позже она раскрыла подробности произошедшего - несчастный случай произошел во время репетиции.

Операция прошла несколько дней назад. Накануне Кудрявцева сообщила, что ее выписали и отправили домой.

"Доктор сам будет приезжать, делать перевязки. Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения лежа хотя бы. Типа, чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Но! Я лежу и не двигаю ногой вообще. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее", - поведала телеведущая.

Кудрявцева решила показать довольно пугающие кадры того, как выглядит ее нога после операции - она рассказала, что трансплантат вырезали из сухожилия и вставили его в колено.

В январе Лера Кудрявцева сообщила о том, что ушла от мужа-хоккеиста, сославшись на проблемы с алкоголем.