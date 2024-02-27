Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вырезали сухожилие и пришили в колено": Лера Кудрявцева показала ногу после операции

Опубликовано:

Российская телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла новые подробности восстановления после травмы ноги в своем Telegram-канале, сопроводив историю фотографиями, передает NUR.KZ.

"Как оказалось, связка у меня была уже когда-то надорвана. Возможно, много лет назад. Поэтому неудачное движение, и она порвалась совсем", - рассказала Кудрявцева о полученной травме.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги. Позже она раскрыла подробности произошедшего - несчастный случай произошел во время репетиции.

Операция прошла несколько дней назад. Накануне Кудрявцева сообщила, что ее выписали и отправили домой.

"Доктор сам будет приезжать, делать перевязки. Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения лежа хотя бы. Типа, чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Но! Я лежу и не двигаю ногой вообще. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее", - поведала телеведущая.

Кудрявцева решила показать довольно пугающие кадры того, как выглядит ее нога после операции - она рассказала, что трансплантат вырезали из сухожилия и вставили его в колено.

В январе Лера Кудрявцева сообщила о том, что ушла от мужа-хоккеиста, сославшись на проблемы с алкоголем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063318-vyrezali-suhozhilie-i-prishili-v-koleno-lera-kudryavtseva-pokazala-nogu-posle-operatsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.