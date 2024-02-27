"Вырезали сухожилие и пришили в колено": Лера Кудрявцева показала ногу после операции
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Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла новые подробности восстановления после травмы ноги в своем Telegram-канале, сопроводив историю фотографиями, передает NUR.KZ.
"Как оказалось, связка у меня была уже когда-то надорвана. Возможно, много лет назад. Поэтому неудачное движение, и она порвалась совсем", - рассказала Кудрявцева о полученной травме.
Напомним, в середине февраля стало известно, что Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги. Позже она раскрыла подробности произошедшего - несчастный случай произошел во время репетиции.
Операция прошла несколько дней назад. Накануне Кудрявцева сообщила, что ее выписали и отправили домой.
"Доктор сам будет приезжать, делать перевязки. Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения лежа хотя бы. Типа, чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Но! Я лежу и не двигаю ногой вообще. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее", - поведала телеведущая.
Кудрявцева решила показать довольно пугающие кадры того, как выглядит ее нога после операции - она рассказала, что трансплантат вырезали из сухожилия и вставили его в колено.
В январе Лера Кудрявцева сообщила о том, что ушла от мужа-хоккеиста, сославшись на проблемы с алкоголем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063318-vyrezali-suhozhilie-i-prishili-v-koleno-lera-kudryavtseva-pokazala-nogu-posle-operatsii/