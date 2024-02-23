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Лера Кудрявцева перенесла операцию после травмы ноги (фото)

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Российская ведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

52-летней российской телеведущей Лере Кудрявцевой, которая серьезно травмировала ногу, провели операцию - она разместила фото из больницы в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги. Позже она поведала подробности произошедшего - несчастный случай произошел во время репетиции.

Теледива поздравила мужчин России с Днем защитника Отечества в Telegram.

"Поздравляю настоящих мужчин с праздником! Силы вам, смелости, уверенности и удачи на всех фронтах! У нас самые лучшие мужчины!" - написала она.

Она также опубликовала свое фото после операции.

"Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию", - рассказала Лера.

Напомним, в яваре Кудрявцева заявила, что ушла от мужа-хоккеиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2062630-lera-kudryavtseva-perenesla-operatsiyu-posle-travmy-nogi-foto/

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