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52-летняя Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги (фото)

Опубликовано:

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: Instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая родилась в Усть-Каменогорске, получила серьезную травму. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Лера разместила тревожное фото из больницы в своем сторис и дала понять, что все подробности расскажет в Telegram.

Сторис Леры Кудрявцевой
Сторис Леры Кудрявцевой. Скрин: instagram.com/leratv

Телеведущая рассказала, что получила серьезную травму ноги.

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит - это какой-то сюр", - отметила она.

Кудрявцева также озвучила заключение врача.

"Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости", - написала она.

Напомним, в декабре теледива попала в больницу с пневмонией. В середине января Лера заявила, что ушла от мужа. А недавно Кудрявцева прокомментировала скандал с ее участием на шоу Малахова, где она вылила стакан воды в лицо участнице программы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2060881-52-letnyaya-lera-kudryavtseva-poluchila-sereznuyu-travmu-nogi-foto/

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