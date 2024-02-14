52-летняя Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги (фото)
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая родилась в Усть-Каменогорске, получила серьезную травму. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.
Лера разместила тревожное фото из больницы в своем сторис и дала понять, что все подробности расскажет в Telegram.
Телеведущая рассказала, что получила серьезную травму ноги.
"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит - это какой-то сюр", - отметила она.
Кудрявцева также озвучила заключение врача.
"Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости", - написала она.
Напомним, в декабре теледива попала в больницу с пневмонией. В середине января Лера заявила, что ушла от мужа. А недавно Кудрявцева прокомментировала скандал с ее участием на шоу Малахова, где она вылила стакан воды в лицо участнице программы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2060881-52-letnyaya-lera-kudryavtseva-poluchila-sereznuyu-travmu-nogi-foto/