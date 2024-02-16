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"Рухнула от хруста и дикой боли": получившая травму Кудрявцева рассказала, как это произошло

Опубликовано:

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

52-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, получившая серьезную травму ноги, рассказала, как себя чувствует и какое лечение ей предстоит пройти, передает NUR.KZ.

На днях Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги. Теледива решила рассказать, как случился несчастный случай.

"Короче, обещала вам рассказать, как умудрилась порвать связки и получить перелом. На ровном месте! На репетиции. Был тракт (прогон) нашего номера. По сценарию я должна была выбежать на сцену и сделать 3 прыжка в сторону", - начала она свой рассказ.

Кудрявцева призналась, что теперь знает, что такое "искры из глаз".

"Рухнула я на сцену от хруста и дикой боли. На площадке был дежурный врач, ногу перетянули, лед приложили. На завтра у нас должна была быть сьемка и я из последних сил надеялась, что как-нибудь да выйду. Но нет. Это физически невозможно", - написала она.

Лера рассказала, что ей предстоит перенести операцию.

"Жду пока сойдет отек. Лежу. Хожу на костылях по квартире (редко). На следующей неделе надо делать операцию. Потом реабилитация", - заключила теледива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2061354-ruhnula-ot-hrusta-i-dikoy-boli-poluchivshaya-travmu-kudryavtseva-rasskazala-kak-eto-proizoshlo/

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