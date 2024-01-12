"Алкоголь - зло": Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста

Лера Кудрявцева объявила о расставании с супругом - хоккеистом Игорем Макаровым. В своем Telegram-канале телеведущая назвала причину такого решения, передает NUR.KZ.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров больше не вместе - российская телеведущая объявила, что ушла от мужа после 11 лет брака. Коротко объяснив причину такого решения, Кудрявцева сказала, что комментариев давать не будет.

"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка.

Комментариев не даю. СМИ не беспокоить. Спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно", - написала 52-летняя телеведущая.

Сам Макаров на заявление супруги пока никак не отреагировал.

Как сообщает портал 24СМИ, хоккеист Игорь Макаров - это третий официальный супруг Леры Кудрявцевой. Она сказала ему "да" на предложение руки и сердца в 2013 году. Через пять лет у пары родилась дочь Мария.