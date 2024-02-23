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"Никогда не указывал, как ей одеваться": Газрет Ержанов о браке с Камшат Жолдыбаевой

Опубликовано:

Камшат Жолдыбаева
Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Актер Газрет Ержанов, супруг казахстанской певицы Камшат Жолдыбаевой, в программе Revue News рассказал, что изменилось в его жизни после женитьбы, передает NUR.KZ.

Камшат Жолдыбаева и Газрет Ержанов вместе сыграли в сериале "Рауза". По словам Газрета, их роман зародился во время съемок сериала. Он также ответил, какие изменения произошли в их жизни после свадьбы.

"Говорить о нашей свадьбе не было смысла, ведь в Сети и так уже было много разговоров об этом. Что касается перемен - мне кажется, что после свадьбы у меня произошли небольшие внутренние изменения", - признался он.

Актер заявил, что не требовал от Камшат сменить имидж. Отметим, что артистка стала носить закрытые платья, что очень нравится ее подписчикам. Кроме того, Камшат в последнее время предпочитает платки.

"Никогда не указывал Камшат, как ей одеваться", - признался он.

Он также рассказал, что супруга, с недавнего времени ставшая коучем, последние два года серьезно изучала психологию.

Напомним, весной прошлого года в Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Кадры Камшат с Газретом умилили пользователей соцсети. Камшат объяснила, почему не публикует фото с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062696-nikogda-ne-ukazyval-kak-ey-odevatsya-gazret-erzhanov-o-brake-s-kamshat-zholdybaevoy/

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