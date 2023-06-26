Экс-солистка "КешYOU" Камшат Жолдыбаева объяснила, почему стала носить платок (видео)

Камшат Жолдыбаева. Кадр из видео: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица, экс-солистка "КешYOU" Камшат Жолдыбаева рассказала своим подписчикам в соцсети, почему в последнее время стала носить платок, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной Камшат Жолдыбаева выбыла из числа завидных невест отечественного шоу-бизнеса. В Сети появилось видео ее "қыз ұзату". А кадры ставших мужем и женой Газрета Ержанова и Камшат Жолдыбаевой восхитили Казнет.

Фанаты заметили, что Камшат изменила стиль одежды и стала предпочитать закрытые платья. А на голове певицы все чаще можно увидеть платок. Многим такое преображение артистки пришлось по душе.

"В последнее время в моем гардеробе стало много платков. Мне нравится подбирать их под платья и другую одежду. Не знаю, может быть, этому причиной стали мои внутренние изменения. Но я не хочу слушать ваши негативные высказывания.

Потому что носить хиджаб - это одно, а носить платок - другое, это древняя традиция. Я ношу его как атрибут гардероба, преображающий женскую красоту и ее природу", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026411-eks-solistka-keshyou-kamshat-zholdybaeva-obyasnila-pochemu-stala-nosit-platok-video/