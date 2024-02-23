Прервавшая молчание в соцсети Ивлеева поздравила российских мужчин с праздником

Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева вновь стала активна в соцсети - она тепло поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается в России 23 февраля, передает NUR.KZ.

"Поздравляю всех защитников Отечества! Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов. Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!" - написала Ивлеева в своем Telegram-канале.

Накануне блогер посетила концерт донецкого рэпера ОМ в Москве. Она поблагодарила его за выступление и опубликовала видео с концерта.

Отметим, что Настя не была активна в Telegram почти месяц. А последний ее пост в Instagram был опубликован два месяца назад.

Напомним, в конце декабря блогер провела закрытую вечеринку с участием звезд российской эстрады - все гости появились на мероприятии в полупрозрачных нарядах. Это спровоцировало общественный скандал.

Настя извинилась за проведение "голой" вечеринки, которую официально признали "пропагандой ЛГБТ" в России. Позже суд вынес приговор Ивлеевой за проведение скандального мероприятия.