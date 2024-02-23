Дильназ Ахмадиева откровенно рассказала о нарушенной связи с сыном и участии его отца в воспитании

В интервью Тимуру Балымбетову Дильназ Ахмадиева поделилась, как выстраивает отношения с сыном, а также рассказала, какое участие в воспитании Зейдана принимает его отец, передает NUR.KZ.

Долгожданный сын Дильназ Ахмадиевой долгое время был больше привязан к няне, чем к родной матери - виной всему плотный гастрольный график певицы. Исполнительница хита "Золотой" поделилась переживаниями по этому поводу.

"Я поняла, что ребенку необходим витамин М - Мама. Какие бы няни ни были, мой ребенок сейчас точно знает, кто его мама. Он какое-то время был в прострации, потому что я столько гастролировала, меня просто не было дома, конечно, он будет больше привязан к няне. Но сейчас он четко понимает, что она - няня, а я - мама", - рассказала Ахмадиева.

Восстановить отношения с сыном, который страдает от задержки психоречевого развития, помогло то, что певица расчистила свой круг общения и освободила время для маленького Зейдана.

"Я сейчас практически не посещаю мероприятия - меня приглашают на кучу мероприятий, и из 10 я на одно могу сходить. Не хожу туда, куда не хочу. Раньше было неудобно отказать, а сейчас я это проработала, и спокойно говорю "Извините, я лучше проведу время с сыном", - говорит Дильназ.

Прокомментировала она и участие отца Зейдана в процессе его воспитания.

"Он мне доверяет, я так поняла, - многозначительно отметила певица. - Он его редко видит, может, два раза в месяц. Я считаю, этого недостаточно. Отец необходим в развитии ребенка. Я его прошу, чтобы он хотя бы на полчаса-час вырывался".

Ранее мы писали, что, по словам Дильназ Ахмадиевой, ее подсадили на транквилизаторы. Также Ахмадиева высказала свое отношение к тому, что девушки выходят замуж, не получив образования.