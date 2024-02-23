Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дильназ Ахмадиева откровенно рассказала о нарушенной связи с сыном и участии его отца в воспитании

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva

В интервью Тимуру Балымбетову Дильназ Ахмадиева поделилась, как выстраивает отношения с сыном, а также рассказала, какое участие в воспитании Зейдана принимает его отец, передает NUR.KZ.

Долгожданный сын Дильназ Ахмадиевой долгое время был больше привязан к няне, чем к родной матери - виной всему плотный гастрольный график певицы. Исполнительница хита "Золотой" поделилась переживаниями по этому поводу.

"Я поняла, что ребенку необходим витамин М - Мама. Какие бы няни ни были, мой ребенок сейчас точно знает, кто его мама. Он какое-то время был в прострации, потому что я столько гастролировала, меня просто не было дома, конечно, он будет больше привязан к няне. Но сейчас он четко понимает, что она - няня, а я - мама", - рассказала Ахмадиева.

Восстановить отношения с сыном, который страдает от задержки психоречевого развития, помогло то, что певица расчистила свой круг общения и освободила время для маленького Зейдана.

"Я сейчас практически не посещаю мероприятия - меня приглашают на кучу мероприятий, и из 10 я на одно могу сходить. Не хожу туда, куда не хочу. Раньше было неудобно отказать, а сейчас я это проработала, и спокойно говорю "Извините, я лучше проведу время с сыном", - говорит Дильназ.

Прокомментировала она и участие отца Зейдана в процессе его воспитания.

"Он мне доверяет, я так поняла, - многозначительно отметила певица. - Он его редко видит, может, два раза в месяц. Я считаю, этого недостаточно. Отец необходим в развитии ребенка. Я его прошу, чтобы он хотя бы на полчаса-час вырывался".

Ранее мы писали, что, по словам Дильназ Ахмадиевой, ее подсадили на транквилизаторы. Также Ахмадиева высказала свое отношение к тому, что девушки выходят замуж, не получив образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062666-dilnaz-ahmadieva-otkrovenno-rasskazala-o-narushennoy-svyazi-s-synom-i-uchastii-ego-ottsa-v-vospitanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.