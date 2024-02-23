Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Можешь остаться одна, и никто не поможет": Дильназ Ахмадиева высказалась о замужестве без образования

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева дает интервью
Дильназ Ахмадиева дает интервью. Скрин: YouTube/Timur Balymbetov

В интервью Тимуру Балымбетову певица Дильназ Ахмадиева порассуждала о представительницах прекрасного пола, которые выходят замуж, не получив образования, передает NUR.KZ.

"Вы можете остаться в один момент одна, и вам никто не поможет", - обратилась к девушкам и женщинам исполнительница хита «Золотой». Дильназ Ахмадиева считает так: прежде чем связывать себя узами брака, девушкам важно получить образование, которое даст опору.

"Вам придется что-то делать – нужно уметь что-то делать. Я против того, чтобы женщины не учились, а выходили замуж. Пусть они сначала получат профессию, чтобы у них всегда была какая-то опора", - высказалась певица.

Она также обратилась к родителям, которые считают, что замужество для дочерей важнее знаний.

"В смысле? Без ничего, без каких-либо знаний? "Зато она кушать умеет готовить". Классно, тогда она всю жизнь будет готовить кушать, и больше ничего. Это плохо, это страшно", - заключила Ахмадиева.

Из ранее опубликованных отрывков стало известно, что, по словам Дильназ Ахмадиевой, ее подсадили на транквилизаторы.

Кроме этого, казахстанская певица впервые открыто поговорила о заболевании своего сына Зейдана - мальчик страдает от задержки психоречевого развития. Ахмадиева также объяснила, почему больше не дружит с коллегой по цеху - Макпал Исабековой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062532-mozhesh-ostatsya-odna-i-nikto-ne-pomozhet-dilnaz-ahmadieva-vyskazalas-o-zamuzhestve-bez-obrazovaniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.