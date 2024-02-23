"Можешь остаться одна, и никто не поможет": Дильназ Ахмадиева высказалась о замужестве без образования

В интервью Тимуру Балымбетову певица Дильназ Ахмадиева порассуждала о представительницах прекрасного пола, которые выходят замуж, не получив образования, передает NUR.KZ.

"Вы можете остаться в один момент одна, и вам никто не поможет", - обратилась к девушкам и женщинам исполнительница хита «Золотой». Дильназ Ахмадиева считает так: прежде чем связывать себя узами брака, девушкам важно получить образование, которое даст опору.

"Вам придется что-то делать – нужно уметь что-то делать. Я против того, чтобы женщины не учились, а выходили замуж. Пусть они сначала получат профессию, чтобы у них всегда была какая-то опора", - высказалась певица.

Она также обратилась к родителям, которые считают, что замужество для дочерей важнее знаний.

"В смысле? Без ничего, без каких-либо знаний? "Зато она кушать умеет готовить". Классно, тогда она всю жизнь будет готовить кушать, и больше ничего. Это плохо, это страшно", - заключила Ахмадиева.

Из ранее опубликованных отрывков стало известно, что, по словам Дильназ Ахмадиевой, ее подсадили на транквилизаторы.

Кроме этого, казахстанская певица впервые открыто поговорила о заболевании своего сына Зейдана - мальчик страдает от задержки психоречевого развития. Ахмадиева также объяснила, почему больше не дружит с коллегой по цеху - Макпал Исабековой.