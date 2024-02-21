Дильназ Ахмадиева объяснила, почему больше не дружит с Макпал Исабековой (видео)

Дильназ Ахмадиева дала интервью Тимуру Балымбетову, в котором затронула отношения с коллегой по цеху Макпал Исабековой - певица объяснила, почему они больше не дружат, передает NUR.KZ.

Звездный интервьюер Тимур Балымбетов опубликовал отрывок беседы с Дильназ Ахмадиевой. В 57-секундном ролике он затронул тему близких друзей Дильназ, вспомнив при этом их дружбу с другой певицей - Макпал Исабековой. Балымбетов напомнил, что раньше артистки были "сестрами и подругами".

"Мы не дружим уже четыре года. Ну, мы просто не близкие подружки больше, так получилось. У нас разные пути оказались. Мы с ней видим дружбу иначе, по-разному. Ничего плохого, мы здороваемся, общаемся, когда видимся - нет такого, чтобы мы друг от друга воротили лицо", - объяснила Ахмадиева.

Подытожив, Дильназ Ахмадиева заметила, что ее окружение за последнее время "сильно опустело".

"В плане неповерхностных отношений ты как будто всегда была одинока, вот, может быть, парочка человек рядом", - подметил интервьюер. Певица утвердительно кивнула головой и рассказала, что в ее жизни осталось максимум три близких человека.

"Мною манипулировали, меня обманывали, меня предавали. И это были мои подруги. Поэтому я не хочу больше таких подруг", - призналась Ахмадиева.

Полная версия интервью выйдет завтра.

Недавно Дильназ Ахмадиева высказывалась о разочарованиях, которые испытала от коллег по шоу-бизнесу.