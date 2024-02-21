Дильназ Ахмадиева впервые рассказала о диагнозе сына (видео)

В интервью Тимуру Балымбетову казахстанская певица Дильназ Ахмадиева впервые откровенно рассказала о диагнозе сына Зейдана – у мальчика задержка речи, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита “Золотой” впервые рассказала о том, что ее сын страдает от задержки психоречевого развития. Ахмадиева поделилась, с чем ей и другим родителям таких детей приходится сталкиваться буквально каждый день.

“Есть люди, которые правда переживают, у которых есть такие же дети с задержкой речи. Эти мамочки хотят помочь. А есть бестактные личности, которые позволяют себе говорить: “А он что у вас, аутист?”

Когда говорят: “Отдайте его в садик, и он заговорит”, – это глупость, на самом деле. Кем бы он ни был, мне кажется, никто не имеет права делать такие замечания”, - рассказывает Дильназ в интервью.

Певица выразила благодарность тем, кто делится с ней своими историями прохождения подобного пути. При этом Ахмадиева признается – это нелегко.

“Тяжело это принимать и осознавать, когда ты 10 лет ждешь ребенка, когда ты пытаешься забеременеть и у тебя не получается. Но это нужно принимать, с этим нужно смириться и идти, делать все, что нужно, поэтому что это не конец света - при любом диагнозе есть выход”, - заключила звезда.

Также Ахмадиева рассказала, почему больше не дружит с Макпал Исабековой.