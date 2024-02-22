"Меня спасло, что я не наркоманка": Дильназ Ахмадиева заявила, что ее подсадили на транквилизаторы (видео)

В интервью Тимуру Балымбетову казахстанская звезда Дильназ Ахмадиева призналась, что врачи подсадили ее на тяжелые транквилизаторы, когда она пришла на лечение от панических атак, передает NUR.KZ.

Очередной отрывок интервью Дильназ Ахмадиевой Тимуру Балымбетову - новые откровения певицы. Она рассказала, что ее подсадили на тяжелые транквилизаторы, когда она лечилась от панических атак. Певица призналась - страдает от них с 2006 года.

"Сначала меня врачи подсадили на транквилизаторы. Она не стала какие-то легкие давать мне пути, а прям сразу прописала мне самые сильные транквилизаторы. А потом я поняла, что ей то билеты на мой концерт нужны, то диски для дочки нужны, то она говорит: "А что ты не приходишь?" - вспоминает исполнительница хита "Золотой".

Ахмадиева также рассказала, что много лет спустя ей пришлось вымывать все эти вещества из организма с помощью капельниц.

"Спасло меня только одно - что я не наркоманка и не увеличивала себе дозу этих лекарств. Я не говорю, что я святая, я знаю, что я кайфуша, поэтому мне нельзя такие вещи пробовать. Я знаю, что у меня есть склонность, поэтому я никогда не пробовала - я знаю, что это кончится плохо", - заключила певица.

В рамках того же интервью Дильназ Ахмадиева впервые открыто поговорила о заболевании своего сына Зейдана - мальчик страдает от задержки психоречевого развития. Певица также объяснила, почему больше не дружит с коллегой по цеху - Макпал Исабековой.