Алтынай Жорабаева отметила 40 дней пятой дочери в узком семейном кругу (видео)

Казахстанская певица Алтынай Жорабаева рассказала, как отметила 40 дней своей пятой дочери Амины. Торжество провели дома в узком семейном кругу, передает NUR.KZ.

В январе 45-летняя Алтынай Жорабаева стала мамой в пятый раз. Она рассказала, как нарекла дочь, и показала кадры из роддома. Недавно артистка впервые показала фото маленькой Амины.

Алтынай Жорабаева рассказала, что незаметно пролетели 40 дней.

"Мы отметили 40 дней Амины в узком кругу, потому что бушует вирус, потому решили не звать много людей, наверное, на это никто не обидится.

Летом, если даст Бог, соберем всех родственников, друзей и отметим "шілдехана той" (праздник в честь рождения ребенка - прим. ред.)", - написала Алтынай.

Подписчики пожелали малышке счастья и долгих лет жизни, оставив теплые комментарии.

Ранее Алтынай Жорабаева рассказала, каким заботливым отцом является ее муж.