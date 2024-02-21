Алтынай Жорабаева отметила 40 дней пятой дочери в узком семейном кругу (видео)
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Казахстанская певица Алтынай Жорабаева рассказала, как отметила 40 дней своей пятой дочери Амины. Торжество провели дома в узком семейном кругу, передает NUR.KZ.
В январе 45-летняя Алтынай Жорабаева стала мамой в пятый раз. Она рассказала, как нарекла дочь, и показала кадры из роддома. Недавно артистка впервые показала фото маленькой Амины.
Алтынай Жорабаева рассказала, что незаметно пролетели 40 дней.
"Мы отметили 40 дней Амины в узком кругу, потому что бушует вирус, потому решили не звать много людей, наверное, на это никто не обидится.
Летом, если даст Бог, соберем всех родственников, друзей и отметим "шілдехана той" (праздник в честь рождения ребенка - прим. ред.)", - написала Алтынай.
Подписчики пожелали малышке счастья и долгих лет жизни, оставив теплые комментарии.
Ранее Алтынай Жорабаева рассказала, каким заботливым отцом является ее муж.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062106-altynay-zhorabaeva-otmetila-40-dney-pyatoy-docheri-v-uzkom-semeynom-krugu-video/