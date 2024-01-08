Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

45-летняя Алтынай Жорабаева родила пятую дочь

Опубликовано:

Алтынай Жорабаева
Алтынай Жорабаева. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

45-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева стала мамой в пятый раз. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила телеведущая Анна Данченко, передает NUR.KZ.

Напомним, в сентябре Алтынай Жорабаева сообщила о пятой беременности, показав округлившийся живот на фото. Тогда мать четырех дочерей призналась, что хочет сына.

Однако отметила, что для ее мужа Алишера пол ребенка не важен, а самое главное, чтобы малыш родился на свет здоровым.

"Радостная весть! Алтынай ханым родила пятую дочь. Пусть и у вас будет такая же радость", - написала Анна Данченко на своей страничке.

Пользователи соцсети поспешили поздравить артистку и ее семью с пополнением.

"На свет появилась еще одна красавица! Поздравляем", "Самая лучшая новость, которую я сегодня услышала", "Поздравляю с рождением дочки!" - отметили они.

Недавно Алтынай Жорабаева показала фото со взрослыми дочерьми и умилила Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054327-45-letnyaya-altynay-zhorabaeva-rodila-pyatuyu-doch/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.