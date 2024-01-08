45-летняя Алтынай Жорабаева родила пятую дочь

45-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева стала мамой в пятый раз. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила телеведущая Анна Данченко, передает NUR.KZ.

Напомним, в сентябре Алтынай Жорабаева сообщила о пятой беременности, показав округлившийся живот на фото. Тогда мать четырех дочерей призналась, что хочет сына.

Однако отметила, что для ее мужа Алишера пол ребенка не важен, а самое главное, чтобы малыш родился на свет здоровым.

"Радостная весть! Алтынай ханым родила пятую дочь. Пусть и у вас будет такая же радость", - написала Анна Данченко на своей страничке.

Пользователи соцсети поспешили поздравить артистку и ее семью с пополнением.

"На свет появилась еще одна красавица! Поздравляем", "Самая лучшая новость, которую я сегодня услышала", "Поздравляю с рождением дочки!" - отметили они.

Недавно Алтынай Жорабаева показала фото со взрослыми дочерьми и умилила Казнет.