45-летняя Алтынай Жорабаева родила пятую дочь
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45-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева стала мамой в пятый раз. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила телеведущая Анна Данченко, передает NUR.KZ.
Напомним, в сентябре Алтынай Жорабаева сообщила о пятой беременности, показав округлившийся живот на фото. Тогда мать четырех дочерей призналась, что хочет сына.
Однако отметила, что для ее мужа Алишера пол ребенка не важен, а самое главное, чтобы малыш родился на свет здоровым.
"Радостная весть! Алтынай ханым родила пятую дочь. Пусть и у вас будет такая же радость", - написала Анна Данченко на своей страничке.
Пользователи соцсети поспешили поздравить артистку и ее семью с пополнением.
"На свет появилась еще одна красавица! Поздравляем", "Самая лучшая новость, которую я сегодня услышала", "Поздравляю с рождением дочки!" - отметили они.
Недавно Алтынай Жорабаева показала фото со взрослыми дочерьми и умилила Казнет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054327-45-letnyaya-altynay-zhorabaeva-rodila-pyatuyu-doch/