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Ставшая мамой в пятый раз Алтынай Жорабаева впервые показала фото маленькой дочери

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Алтынай Жорабаева
Алтынай Жорабаева. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Казахстанская певица Алтынай Жорабаева, недавно ставшая мамой в пятый раз, впервые показала свою маленькую дочь в соцсети. Пользователи соцсети умилились малышке, передает NUR.KZ.

В начале января Алтынай Жорабаева родила пятую дочь. Артистка рассекретила имя дочери и показала фото из роддома. Певица рассказала, каким заботливым отцом является ее муж.

В этот раз она впервые показала малышку в соцсети, ее лицо она прикрыла смайликом. На девочке платьице в национальном стиле и головной убор.

"Всем привет, сегодня Амине Алишеркызы исполнился месяц. Мы открыли ей страничку в Instagram. Подпишитесь", - отметила она.

"Пусть живет долго и счастливо", "Маленький баурсак", "Не надо выставлять фото, могут сглазить", "Поздравляем с открытием аккаунта Амине", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059963-stavshaya-mamoy-v-pyatyy-raz-altynay-zhorabaeva-vpervye-pokazala-foto-malenkoy-docheri/

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