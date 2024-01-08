Алтынай Жорабаева рассекретила имя пятой дочери и показала фото из роддома
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45-летняя певица Алтынай Жорабаева, ставшая мамой в пятый раз, вышла на связь с подписчиками в Instagram. Она поблагодарила их за добрые слова и показала первые фото из роддома, передает NUR.KZ.
"Амина Алишеркызы, добро пожаловать, мой верблюжонок. Пять дочерей - пять моих пальцев", - отметила она.
Певица поблагодарила всех подписчиков за их поздравления и теплые пожелания малышке. Она призналась, что поддержка пользователей Сети ей была очень нужна в период беременности.
Алтынай рассказала, что ее супруг очень переживал. Она также поблагодарила медицинский персонал и выложила первые фотографии из роддома.
"Не успеваю всех благодарить. Только прихожу в себя. И телефон взяла в руки недавно. Пусть все ваши добрые пожелания вернутся вам вдвойне", - написала она.
Подписчики отреагировали на публикацию "лайками" и теплыми комментариями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054371-altynay-zhorabaeva-rassekretila-imya-pyatoy-docheri-i-pokazala-foto-iz-roddoma/